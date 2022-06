Vendeva tonno non tracciabile, multato commerciante

(ANSA) - BAGHERIA, 30 GIU - I finanzieri della compagnia di Bagheria hanno sequestrato 4,5 tonnellate di tonno rosso in un deposito di pesce di una pescheria di Bagheria. I militari hanno individuato alcuni furgoni che arrivavano da Porticello, nel comune di Santa Flavia, che di notte procedevano a velocità verso il deposito. Durante controlli nel locale, completo di celle frigorifere, le Fiamme Gialle hanno trovato 18 esemplari di tonno rosso pinna blu senza i documenti che ne accertavano la tracciabilità e davano la possibilità di commercializzare il pesce.

La pesca del tonno rosso pinna blu è infatti sottoposta a rigide regole di contingentamento e tracciamento finalizzate, da un lato, ad impedire che vengano immessi sul mercato prodotti ittici non sicuri per la salute dei consumatori e, dall'altro, a garantire la sopravvivenza di questa specie, oramai a rischio estinzione a causa della pesca intensiva che alimenta un fiorente mercato nero. Il proprietario della pescheria è stato segnalato alla Capitaneria di Porto e rischia sanzioni che vanno da 2 mila a 12 mila euro. (ANSA).