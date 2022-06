Presentato cartellone Villa Filippina a Palermo, grandi eventi

(ANSA) - PALERMO, 30 GIU - Una stagione di spettacoli e grandi eventi al Parco Villa Filippina a Palermo, in piazza San Francesco di Paola: dal teatro comico alla musica, dalle serate astronomiche agli incontri e dibattiti politici. Due omaggi a Franco Battiato, artisti comici, il Palermo Pride per il secondo anno e la Festa Nazionale dell'Unità, per la prima volta a Palermo che chiude la stagione estiva a settembre. Dopo il successo di "Una marina di libri", per il secondo anno consecutivo a Villa Filippina, l'associazione Urania di Marcello Barrale e Lisa Cosentino, che dal 2018 gestisce il Parco, si prepara all'estate con un ricco cartellone.

"Annunciamo la nostra quarta stagione di eventi estivi - hanno dichiarato nel corso di una conferenza stampa - con un tassello in più, il nuovo concept dell'area ristoro del Monsù, il cui nome deriva dai cuochi dell'antica cucina del '700, periodo in cui nasce Villa Filippina. Il pubblico troverà un menù rinnovato. Il tutto godendo di un piacevole spazio verde nel cuore della città. Vogliamo offrire uno spazio polifunzionale, sempre più attrattivo e aperto a tutti, accogliendo manifestazioni di grande rilievo".

Si consolida la collaborazione con il Teatro Libero, che conclude la seconda stagione estiva a Villa Filippina e il Ditirammu, o con organizzazioni come Agave Spettacoli, per un variegato cartellone che andrà in scena nei due palchi allestiti nei 10.000 mq di Villa Filippina: il palco grande con 800 posti e quello piccolo di 100 posti adiacente all'area ristoro del Monsù.

Si comincia mercoledì 6 luglio alle 21.00 con il concerto di fado portoghese "Un ponte tra il Portogallo e la Sicilia" degli Alenfado. Poi numerosi altri appuntamenti tra i quali spiccano Venerdì 8 e sabato 9 luglio alcuni eventi del "Palermo Pride", che quest'anno avrà come "madrino", l'attore Giuseppe Fiorello.

I due omaggi a Battiato sono previsti il 4 agosto con lo spettacolo teatrale "E ti vengo a cercare", con Andrea Scanzi e Gianluca Di Febo. e il 3 settembre con "Alice canta Battiato".

Dal 9 al 18 settembre la stagione di Villa Filippina si chiude con la Festa Nazionale dell'Unità, per la prima volta a Palermo.

