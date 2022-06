Teatro: in scena a Strasburgo abusi su disabili siciliani

(ANSA) - PALERMO, 27 GIU - Una performance teatrale su un caso di trattamenti disumani nei confronti di persone disabili sarà presentata a Strasburgo da Francesco Campolo della compagnia palermitana Raizes Teatro. "Ave Maria", titolo della rappresentazione, andrà in scena nell'ambito dell'Action Week, evento simbolo della campagna "Democracy Here, Democracy Now" che si svolge dal 27 giugno al 2 luglio.

L'iniziativa riunirà centinaia di artisti e professionisti dell'area euromediterranea e dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, organismo internazionale deputato alla tutela e diffusione dei diritti civili.

Francesco Campolo, 26 anni, interpreterà una piece ispirata ai fatti avvenuti a Castelbuono nel 2021, quando si scoprì che un gruppo di persone con disabilità venivano sottoposte a trattamenti degradanti da parte dei gestori di un centro di accoglienza.

"La Action Week - dice Campolo - è un'occasione di incontro e di confronto in una sede internazionale e multiculturale, crocevia di un mondo che non può più ignorare la dimensione internazionale delle arti e della formazione". (ANSA).