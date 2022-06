Sicilia:Giarrusso, con De Luca per cacciare 'banda Bassotti'

(ANSA) - PALERMO, 27 GIU - "Presentiamo oggi anche la candidatura alla presidenza della Regione Siciliana di Cateno De Luca, sostenuto dal ticket 'Sud chiama Nord' che mi vede al suo fianco. In questo modo, vogliamo cacciare la 'banda Bassotti? da questa terra". Lo ha detto l'europarlamentare Dino Giarrusso, ex M5s, alla presentazione del partito 'Sud chiama Nord' fondato con l'ex sindaco di Messina Cateno De Luca. "Qui il tesoro di Paperon de' Paperoni è la Sicilia - ha aggiunto - c'è chi ha utilizzato la politica per interessi personali. Noi li vogliamo cacciare".

Giarrusso ha fatto riferimento anche alle recenti elezioni amministrative: "In questa campagna elettorale - ha affermato - si è parlato di tutte le città, ma non di Messina e della vittoria di Federico Basile. Da soli abbiamo preso la somma di tutti i partiti di centrodestra e centrosinistra, una piccola realtà ha dimostrato che si può cambiare stando dalla parte dei cittadini. Noi vogliamo far sì che non ci sia più 'gap' tra Meridione e Nord. Vogliamo far capire a tutti gli italiani che un Sud più forte rende forte anche il Nord e fa bene a tutta l'Italia - ha proseguito Giarrusso -. Vogliamo creare una forza solidale e federativa tra Sud e Nord, mettendo insieme anche piccole forze locali che al momento non hanno voce, pur essendo importanti nei territori. Abbiamo avuto riscontri da sindaci, amministratori locali e soprattutto semplici cittadini". (ANSA).