Droga: scoperta piantagione tra ortaggi nel palermitano

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - I carabinieri della compagnia di Partinico hanno denunciato un uomo di 56 anni accusato di coltivazione di sostanze stupefacenti e furto aggravato. Nel corso di un servizio di controllo con il supporto aereo del 9° nucleo elicotteri carabinieri e di unità del nucleo cinofili di Palermo - Villagrazia, è stata individuata, in un appezzamento di terreno di proprietà dell'indagato, fuori dal centro abitato, un'estesa piantagione di cannabis indica composta da 1.390 piante e 320 germogli, nascosta tra gli ortaggi e irrigata grazie a un sistema che prelevava acqua dal bacino artificiale del Lago Poma, con un allaccio abusivo. I militari con la collaborazione di personale tecnico dell'Enel, hanno individuato un ulteriore allaccio abusivo diretto alla rete elettrica che alimentava l'abitazione e il cui danno economico è in corso di quantificazione. Parte della sostanza stupefacente è stata inviata al laboratorio di analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per gli esami tecnici. Il restante quantitativo è stato distrutto sul posto su disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).