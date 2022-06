Covid: Liberti, torna a correre, crescita esponenziale casi

(ANSA) - CATANIA, 27 GIU - "Il Covid torna a 'correre', lo dicono i numeri". Così il commissario per l'emergenza di Catania, Pino Liberti. "Negli ultimi 20 giorni - spiega Liberti - nell'area metropolitana di Catania si è passati da 3 mila a 11 mila positivi ufficiali. Ma è una percentuale sottostimata in quanto sempre più persone ricorrono ai tamponi fai da te e non si autodenunciano, sfuggendo alle statistiche. Questo significa che i positivi potrebbero essere il triplo, forse il quadruplo.

Con questo trend l'apice della curva epidemiologica si avrà tra un paio di settimane. La velocità di diffusione - continua Liberti - è dovuta all'alta contagiosità della variante Omicron 5. I dati ci dicono che è 17 volte più contagiosa. Per limitare i contagi, il mio consiglio è quello di continuare ad usare la mascherina, soprattutto al chiuso o nei luoghi di assembramento". (ANSA).