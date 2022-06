Luna Piana 2022: musica, teatro e danza al Thalos di Augusta

(ANSA) - AUGUSTA, 25 GIU - Parte il 2 luglio 'Luna Piana 2022', rassegna di musica, teatro e danza che si svolgerà nell'Anfiteatro Thalos di Augusta. In calendario concerti di Vincenzo Spampinato, Eugenio Finardi, Fabio Concato e Vincenzo Zitello e un recital di musica e teatro in onore di Giovanni Verga. Ad inaugurarla, con lo spettacolo 'Fioriranno i mandorli sulla luna', sarà il direttore artistico della manifestazione Vincenzo Spampinato: "L'idea della rassegna - spiega - affonda le radici in una bella serata di un anno fa, quando fui invitato all'inaugurazione di questo splendido teatro di maniera che è il Thalos. Un luogo ammaliante, da cui si vede l'Etna, il mare e da cui lo sguardo si perde in una suggestione orizzontale che mi ha sempre affascinato. Ho avuto l'onore - aggiunge Spampinato - di conoscere i due proprietari, mecenati e amanti dell'arte con cui è subito nata una sintonia di intenti in nome della cultura e della voglia di offrire bellezza. E così, quest'anno, abbiamo deciso di lanciare la rassegna Luna Piana che rispecchia il genius loci di questo anfiteatro che deve poter vivere di arte e cultura".

A chiudere la rassegna sarà, il 13 agosto, la classe e l'eleganza di Fabio Concato in Musico Ambulante Tour 2022 (ANSA).