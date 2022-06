Sicilia: Bankitalia, occupazione 2021 cresce di 6mila posti

(ANSA) - PALERMO, 24 GIU - Il miglioramento generale dell'economia ha avuto un effetto positivo anche sul mercato del lavoro. E' quanto emerge dal rapporto sull'Economia sicilia di Bankitalia Sicilia presentato oggi a Palermo.

Se nel 2020 l'occupazione era calata del 2,7%, nel 2021 cresce dello 0,4%, che si traduce in 6.000 posti di lavoro in più. Guardando però il periodo a cavallo tra il 2019 e il 2020, l'aumento era stato di 36mila posti di lavoro. Quindi ancora ben lontani dal recupero "L'aumento dell'occupazione - dice Antonio Lo Nardo, titolare divisione analisi e ricerca economica di Banca Italia - riguarda un po' più gli uomini. Aumenta anche l'occupazione degli autonomi e la partecipazione nel marcato di lavoro". In sostanza, più persone cercano lavoro, e questo però fa crescere il tasso di disoccupazione. (ANSA).