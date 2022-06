Va in caserma Cc con auto rubata, arrestato nel Catanese

(ANSA) - GRAVINA, 23 GIU - Convocato dai carabinieri che gli dovevano notificare un provvedimento che ne disponeva la sottoposizione alla misura di prevenzione dell'avviso orale di Pubblica Sicurezza, un 49enne a Gravina di Catania, si è presentato in caserma alla guida di una Lancia 'Thema' rubata qualche ora prima a Tremestieri Etneo. I militari l'hanno così arrestato per furto aggravato. Ora è ai domiciliari. L'uomo aveva parcheggiato l'auto in bella mostra e mentre gli veniva notificato l'atto un militare ha notato l'autovettura e l'ha collegata ad una nota di ricerca per furto ricevuta poco prima dalla centrale operativa, verificando così che essa era stata rubata. Il 49enne deve anche rispondere di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli con i quali aveva manomesso il cilindretto di avviamento.

L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari, ove tuttora permane all'esito dell'udienza di convalida su disposizione della competente Autorità Giudiziaria. (ANSA).