Inda, Eschilo d'Oro 2022 assegnato a Glauco Mauri

(ANSA) - SIRACUSA, 23 GIU - La Fondazione Inda ha assegnato l'Eschilo d'Oro 2022 a Glauco Mauri. La cerimonia di consegna del riconoscimento all'attore pesarese si è svolta il 22 giugno al Teatro Greco di Siracusa, prima della replica dell'Edipo Re di Sofocle.

L'Eschilo d'Oro è il riconoscimento assegnato dal 1960 dalla Fondazione Inda a personalità che si sono internazionalmente distinte nel teatro classico e negli studi sulla classicità greca e latina. Nel corso degli anni è stato assegnato a figure come Theo Anghelopulos, Ariane Mnouchkine e Peter Stein ma anche a Vittorio Gassman, Giorgio Albertazzi, Irene Papas. Vanessa Redgrave, Eva Cantarella e Guido Paduano.

Glauco Mauri è stato protagonista a Siracusa in tre spettacoli, legando la propria presenza al Teatro Greco alla figura di Edipo. Mauri nel 1972 è stato il re tebano nell'Edipo Re di Sofocle per la regia di Alessandro Fersen; nello stesso anno ha ricoperto il ruolo del messaggero nella Medea di Euripide diretta da Franco Enriquez ed è poi tornato a Siracusa nel 1978 interpretando Edipo nell'Edipo a Colono di Sofocle per la regia di Aldo Trionfo.

La motivazione del riconoscimento è la seguente: "L'Eschilo d'Oro 2022 è assegnato a Glauco Mauri come segno di riconoscimento e gratitudine per la sua lunga carriera di attore e regista. Da settant'anni signore della scena italiana, dalla sensibilità vibratile e aperta al nuovo, attento tanto ai classici, a partire da Sofocle e Shakespeare, tanto alla drammaturgia del Novecento e contemporanea". A Mauri è stata consegnata una moneta realizzata dall'orafo siracusano Massimo Sinatra. (ANSA).