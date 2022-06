Torna Festivalle, Festival musica ed arti digitali Agrigento

(ANSA) - PALERMO, 22 GIU - FestiValle, festival internazionale di musica e arti digitali, ritorna alla Valle dei Templi per la sua sesta edizione, dal 4 al 7 agosto.

Diverse le location del festival: i live al tramonto nel rigoglioso Giardino della Kolymbethra con vista sul Tempio dei Dioscuri, la prima serata sul main stage ai piedi del maestoso Tempio di Giunone, per finire il rituale di passaggio dell'alba al Tempio della Concordia, con uno speciale evento teatrale.

Si inizia giovedì 4 agosto e si celebra la reunion dei Karate, storica band post rock / slowcore jazz di Boston che torna a esibirsi insieme dopo 17 anni nel Giardino della Kolymbethra. Nello stesso giorno, al Tempio di Giunone altri due concerti in seconda serata: Rita Payes & Elisabeth Roma: la giovane trombonista e cantante catalana si esibisce in formazione di quartetto con la madre, chitarrista classica.

Venerdì 5 agosto segnerà l'incontro tra due mondi: il funk urbano e il sound afro-caraibico. Dall'underground napoletano al successo internazionale, i Nu Genea in full band con un nuovo attesissimo album. Nella stessa serata, il groove psichedelico dei Mauskovic, cinque polistrumentisti olandesi che continuano a scambiarsi gli strumenti senza mai fermarsi.

Sabato 6 agosto arriva in esclusiva (unica data italiana) Kamaal Williams! Tastierista e producer britannico, ha raggiunto la fama internazionale con il progetto Yussef Kamaal, insieme al batterista Yussef Dayes. Nella stessa serata arriva anche il polistrumentista eclettico, Marco Castello nelle sue canzoni racconta la contemporaneità muovendosi con disinvoltura tra i linguaggi di jazz, pop, funk e blues.

Domenica 7 agosto al tempio di Giunone il celebre musicista brasiliano Toquinho festeggerà i suoi 50 anni di successi, un omaggio al migliore jazz brasiliano di tutti i tempi. Ad aprire il concerto i Lovesick Duo, un'incursione nelle atmosfere del country, rock 'n' roll e swing made in USA creano armonie musicali retrò, divertenti e romantiche. (ANSA).