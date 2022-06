M5s: Cancelleri, Di Maio resta amico ma sto nel Movimento

(ANSA) - PALERMO, 22 GIU - "In tanti mi avete chiesto cosa avrei fatto adesso, ma per me la domanda non esiste nemmeno, il mio impegno, i miei valori, le idee per le quali sono politicamente attivo e che oggi mi permettono di rappresentare tanti cittadini hanno un logo e un nome: MoVimento 5 Stelle.

Luigi Di Maio è e rimarrà un amico, sempre e per sempre come dice De Gregori, ma le nostre strade si dividono. Ti auguro mille vittorie Luigi, ti auguro il meglio". Lo scrive su Facebook il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri. "Ieri è stata una giornata difficile e dolorosa - scrive ancora - tanti amici e colleghi che per anni hanno lavorato con dedizione sul territorio hanno preso una decisione, la loro decisione, quella di andare via dal MoVimento 5 Stelle.

Rispetto la loro scelta, non la condivido sia chiaro, ma rispetto loro e la loro scelta e chiedo a tutti voi di evitare di rivolgergli insulti, noi non siamo questo, la nostra comunità, quella del MoVimento 5 Stelle, è una comunità di pace, che sa rispettare e con determinazione contrastare sui temi, ma non abbiamo mai usato l'insulto come posizione politica, perché la maleducazione non è una posizione politica, è solo maleducazione". "Giuseppe Conte - conclude - ci guiderà in questo nuovo corso, e lo farà con la stessa grinta e volontà di quando ci ha guidati dentro al buio della pandemia, facendo innamorare un popolo nuovamente del suo inno e della sua bandiera e portandolo fuori dal buio facendolo riconoscere di nuovo nelle istituzioni". Al post seguono centinaia di commenti alcuni positivi altri negativi che invitano a uscire dal governo. (ANSA).