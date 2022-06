Sicilia: Musumeci, su prossime Regionali parlerò giovedì

(ANSA) - PALERMO, 21 GIU - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci incontrerà i giornalisti giovedì prossimo, 23 giugno, alle 10.30, nella sala Alessi di Palazzo Orleans, per rendere note le proprie decisioni in relazione alle prossime elezioni regionali. Ieri il governatore, a Catania, aveva affermato che per gli interventi non finiti del suo governo "ci sarà il mio successore" perché "io toglierò il disturbo". Poi non ha voluto parlare della sua dichiarazione con i giornalisti, limitandosi ad aggiungere: "quello che ho detto è stato sentito, ognuno gli dia l'interpretazione che vuole - afferma - io non ho nulla da dire adesso, incontrerò la stampa nei prossimi giorni". (ANSA).