Teatro delle Balate riapre con 'Labirinti', viaggio nel mito

(ANSA) - PALERMO, 20 GIU - Il Teatro delle Balate a Ballarò, nel centro storico di Palermo, dopo 28 mesi riapre i battenti con "Labirinto: dai miti al teatro" uno spettacolo scritto da Dario Ferrari e Nina Lombardino, che ne curano anche la regia, portato in scena dall'associazione Liberiteatri, con la collaborazione dell' Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana. Grazie alla ricerca visiva ed espressiva su cui da anni la Compagnia lavora, lo spettacolo si presta ad un tipo di spettatore variegato per età, cultura e nazionalità. Gli spettatori, infatti, attraverso luci, suoni e suggestioni visive vengono introdotti al meraviglioso mondo della mitologia e della storia dell'arte, con un occhio attento alla lettura, in particolare alla letteratura classica.

"L'esperienza portata avanti negli anni dall'associazione Liberiteatri - sottolinea l'assessore dei beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samoná, che ha sostenuto il progetto - rappresenta espressione di quel patrimonio artistico e di ricerca che è riuscito a incidere nel tessuto culturale di un'area del centro storico cittadino, attraversata da fenomeni di trasformazione che rischiavano di stravolgere irrimediabilmente la natura e le tradizioni storico-culturali.

Lo studio e l'esperienza messa a punto negli anni da Liberiteatri permette, attraverso il linguaggio dell'arte e del teatro, di valorizzare i luoghi, portando avanti un progetto che si muove fra tradizione e ricerca e che manifesta qualità e grande passione".

Lo spettacolo andrà in scena giovedì 23 giugno e venerdì 24 giugno alle ore 18, sabato 25 giugno alle ore 20.

Ingresso libero con prenotazione al 347 9282697 e, comunque, fino ad esaurimento dei posti disponibili. A (ANSA).