Mostre: a Lipari gli scatti di Gavazzeni Ricordi e Koporossy

(ANSA) - LIPARI, 20 GIU - A Lipari, fra le navate dell'ex Chiesa di Santa Caterina, nel complesso monumentale del Castello, fino al 4 novembre è in scena la 'scrittura di luce' di due maghi dell'obiettivo, Carlo Gavazzeni Ricordi e Claudio Koporossy, con "Tra realtà e creazione, immaginando Isole", mostra a cura dello scrittore e poeta marocchino Tahar Ben Jelloun e di Paola Di Giammaria, storica dell'arte e responsabile della fototeca dei Musei Vaticani. Da un'idea di Lorenzo Zichichi, la mostra è prodotta da Il Cigno GG Edizioni in collaborazione con il Parco Archeologico delle Isole Eolie diretto da Rosario Vilardo. Visitabile già dal mese di maggio, viene presentata al pubblico sabato 25 giugno alle 19 alla presenza di autori e curatori. Nel corso della serata, introdotto da Tilde Pajno, lo scrittore Tahar Ben Jelloun parlerà del suo ultimo libro "Il miele e l'amarezza". Celebrati di recente in due mostre personali al Mart di Trento (Palazzo delle Albere), i due autori espongono a Lipari 30 opere, alcune in grande formato, che intrecciano memorie lontane e recenti in un flusso di segni sovrapposti e fluidi: per Gavazzeni Ricordi palinsesti di luce come folgoranti sintesi del tempo che scorre; mentre Koporossy si misura con la sua 'magnifica ossessione"': fermare e dare forma all'acqua, cristallizzando dentro uno scatto quella natura ineffabile e irripetibile dove riflessi e colori non sono mai gli stessi. A introdurre il progetto espositivo è Paola Di Giammaria che spiega: "Il primo ha scelto di rappresentare il passato, la storia, l'antichità, il mito folgorante di Roma, amata città, attraverso le suggestioni del teatro e della musica. Con Koporossy entriamo in una dimensione più quotidiana, in quella prima direzione della verosimiglianza e del possibile verso la quale si orientavano alcuni autori della Staged Photography. Ma non per questo meno immaginifica".

(ANSA).