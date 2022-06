Libri: successo a Taormina per Taobuk

(ANSA) - TAORMINA, 20 GIU - Oltre 170 ospiti da 20 Paesi diversi, più di 90 incontri, la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e un pubblico di quasi 4 mila persone presente alla serata di Gala al Teatro Antico. Sono i numeri della XII edizione di Taobuk - Taormina International Book Festival, la manifestazione ideata e diretta da Antonella Ferrara e promossa dalla Regione Siciliana che termina oggi, registrando cinque giorni di incontri sold-out nei principali luoghi della 'Perla dello Jonio' dopo aver esplorato la 'Verità' in tutte le sue sfaccettature con ospiti come Michel Houellebecq, Paul Auster e il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi.

"L'ampiezza della proposta tematica, la coralità degli interventi, la levatura degli ospiti, l'abbraccio tra letteratura, arte, economia e scienza, da sempre cifra e tratto distintivo del Festival - dice Ferrara - sono stati determinanti nel sottolineare e rafforzare il ruolo della città come centro privilegiato di produzione e fruizione della cultura nella sua accezione più ampia". "Affrontando il tema della Verità, multiforme e molteplice per definizione - aggiunge - il palcoscenico di Taobuk ha portato le discipline a intrecciarsi e dialogare tra loro restituendo la complessità di un mondo sempre più connesso".

Moltissimi i momenti significativi ed emozionanti, culminati con il Taobuk Gala di sabato 18 giugno condotto da Antonella Ferrara e Massimiliano Ossini, che andrà in onda su Rai 1 sabato 25 giugno, in seconda serata, e durante il quale sono stati consegnati i Taobuk Awards. (ANSA).