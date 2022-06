Fiamme in vivaio nel Catanese, intervengono pompieri

(ANSA) - RIPOSTO, 20 GIU - I vigili del fuoco sono intervenuti la notte scorsa a Riposto (Catania) per spegnere le fiamme di un incendio che si è sviluppato in un'azienda vivaistica nella frazione Carruba, in via San Giuseppe. Le cause sono in via di accertamento. E' accaduto poco prima delle 23.

Non è stata segnalata la presenza di persone ferite o intossicate dal fumo. Le fiamme hanno danneggiato un mezzo pesante, alcuni carrelli elevatori e alcuni escavatori. (ANSA).