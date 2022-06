Tci apre al pubblico due chiese a Palermo per il week end

(ANSA) - PALERMO, 17 GIU - Al via Aperti per Voi Sotto le Stelle, un evento per rendere la bellezza, l'arte e la cultura beni accessibili a tutti, attraverso aperture prolungate e straordinarie grazie ai volontari del Touring Club Italiano. Con l'occasione sarà possibile scoprire due tesori di Palermo, solitamente inaccessibili al pubblico: la Chiesa di Santa Maria in Valverde e la Chiesa di San Giorgio dei Genovesi.

Da oggi venerdì 17 giugno a domenica 19, dalle 17 alle 20 sarà possibile visitare la Chiesa di San Giorgio dei Genovesi (Piazza San Giorgio dei Genovesi). In occasione dell'apertura della Chiesa di San Giorgio ai Genovesi parteciperà all'inaugurazione il Duo violinistico Marcello & Martina Manco con brani di Mozart. Domenica 19 giugno, dalle 17 alle 20 verrà aperta al pubblico anche la Chiesa di Santa Maria in Valverde (Piazza Cavalieri di Malta). (ANSA).