Le cinquine di Atena Nike, premiazione a Taormina Festival

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Svelate le cinquine dei candidati ai premi ATENA NIKE, che verranno assegnati a Taormina, in concomitanza del Taormina Film Fest, il 30 giugno. Prima edizione per un premio che fonde i due aspetti che convivono nel cinema, arte e imprenditoria. Verranno assegnati i riconoscimenti non solo ai migliori artisti del cinema italiano ma anche a figure professionali fondamentali nella filiera di realizzazione di un film.

Madrina della manifestazione, la giovane attrice Jenny De Nucci (Un passo dal cielo, Prima di andare via, Sempre più bello, Don Matteo).

Promotore e ideatore dell'iniziativa è Fabio Saccuzzo, appassionato della settima arte e ormai da tempo impegnato in iniziative per la promozione cinematografica, con la direzione artistica del produttore cinematografico Giampietro Preziosa.

La giuria, presieduta dal regista Giulio Manfredonia, è composta dalle attrici Claudia Gerini, Bianca Nappi, Claudia Potenza, Maria Rosaria Russo, dalla distributrice e produttrice cinematografica Lucy De Crescenzo, i registi Luca Verdone e Mario Spinocchio, la critica cinematografica Giuditta Godano e il giornalista Boris Sollazzo.

Atena Nike è patrocinato dal Comune di Taormina e dall'Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana. (ANSA).