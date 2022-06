Taormina al femminile e con Coppola è festa per Il Padrino

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Francis Ford Coppola, Eva Longoria, Sofia Carson, Diane Warren, Giuseppe Tornatore, Ferzan Özpetek, Catherine Hardwicke, Marco Giallini, Isabella Ferrari e i Campioni del Mondo dell'82. Questo il menù della 68/a edizione del Taormina Film Fest 2022 (26 giugno - 2 luglio), di nuovo con red carpet, presentata dai tre direttori: Alessandra De Luca, Federico Pontiggia e Francesco Alò. Si parte con Il Padrino in versione restaurata alla presenza di Francis Ford Coppola in una serata, condotta da Anna Ferzetti e si chiude con Giuseppe Tornatore e il suo Ennio. Ci sarà poi Ferzan Özpetek nel "one man show" dal titolo Ferzaneide e ancora, Tell it Like a Woman, polisinfonia al femminile composta da sette corti realizzati da Maria Sole Tognazzi, Lucia Puenzo, Catherine Hardwicke, Taraji P. Henson, Leena Yadav, Mipo O, Silvia Carobbio e Lucia Bulgheroni che vede tra le interpreti Jennifer Hudson, Cara Delevingne, Margherita Buy, Marcia Gay Arden, Leonor Varela, Jacqueline Fernandez, Ann Watanabe ed Eva Longoria - protagonista di un episodio girato in Italia - che accompagnerà il film a Taormina. Questi racconti di donne verranno preceduti sul palco del Teatro Antico da un momento musicale con la compositrice Diane Warren e la cantante, attrice e ballerina Sofia Carson. Ma sul fronte musica anche: Raphael Gualazzi, Kaballà, Lello Amalfino, Max Dedo, Nicola Costa e Mario Venuti.

Quest'ultimo è anche protagonista del docufilm Qualcosa brucia ancora di Daniele Gangemi. (ANSA).