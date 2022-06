Motori:a Troina tappa di "Ruote nella Storia" di Aci

(ANSA) - ENNA, 16 GIU - Domenica 19 giugno "Ruote nella storia 2022" di Aci toccherà Troina, nella provincia ennese, presente nell'elenco dei "Borghi più belli d'Italia".

Il format della manifestazione è volto a valorizzare le eccellenze paesaggistiche, enogastronomiche e artigianali del territorio. È prevista, inoltre, la possibilità di poter effettuare due prove di precisione, a bassa componente agonistica, con l'ausilio di pressostati e del servizio di cronometraggio.

Per l'organizzazione logistica e per la promozione dell'evento, l'Automobile Club di Enna si avvale della collaborazione del C.A.St.En.1989 A.S.D. (Club Auto Storiche Enna), Club di riferimento per i possessori di auto storiche della città di Enna e del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa. Quest'ultimo ha accordato il patrocinio alla manifestazione, fornendo supporto logistico per la preparazione e per lo svolgimento. Il C.A.St.En., si occuperà attivamente di promuovere il tesseramento ad ACI Storico e contribuirà attivamente, anche attraverso i propri associati, agli aspetti organizzativi.

