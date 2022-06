A San Vito Lo Capo, il buskers festival "Naviganti"

(ANSA) - PALERMO, 16 GIU - Da venerdì a domenica una ciurma di artisti circensi approderà a San Vito lo Capo (Trapani) per dare vita a "Naviganti", buskers festival organizzato dall'amministrazione comunale, con la produzione esecutiva dell' associazione Cantiere7 e la direzione artistica affidata a Riccardo Strano.

«Siamo lieti di ospitare un evento che fonde arte, musica e tradizioni circensi - dicono il sindaco di San Vito Lo Capo Giuseppe Peraino e l'assessore al Turismo Nino Ciulla - Il nostro borgo marinaro diventerà un teatro a cielo aperto che ospiterà le esibizioni di svariati artisti dando un respiro diverso a quello che è il classico intrattenimento. Vogliamo stupire grandi e piccini con una manifestazione che è alla prima edizione ma che nasce già con l'ambizione di diventare un appuntamento costante nelle prossime estati sanvitesi».

Per tre giorni trampolieri, trapezisti, giocolieri, clown, acrobati professionisti animeranno cinque piazze. Tra le compagnie che si esibiranno vi sono, dall'Argentina, i "Cia Autoportante" con la loro storia d'amore raccontata sopra un filo teso, il fantasista "Burza" con la corda molle, gli "Sbadaclown" degli acrobati molto clowneschi e tanti altri. Ma lo spettacolo speciale sarà "Wipe Out": quattro giovani artisti di circo provenienti da Italia e Francia si esibiranno davanti la Fortezza tra equilibrismi su di una scala e acrobazie aeree cercheranno di surfare la scena di San Vito. (ANSA).