Giornalismo: pace e integrazione al centro di Lampedus'Amore

(ANSA) - PALERMO, 15 GIU - Il teatro con l'attore Paolo Briguglia con "Nel mare ci sono i coccodrilli", la musica di Daniele Silvestri, fra le voci più famose della canzone italiana, e di Lidia Schillaci, vincitrice di "Tale e Quale Show", la coppia di violinisti Oleksandr Semchuk, ucraino, e Ksenia Milas, russa, il cabarettista e imitatore Leonardo Fiaschi e infinela cerimonia di premiazione degli elaborati selezionati. E' stata presentata, oggi, nella Sala Onu del Teatro Massimo, "Lampedus'Amore", la manifestazione legata al Premio giornalistico internazionale intitolato a Cristiana Matano, prematuramente scomparsa nel 2015, e in programma a Lampedusa dall'8 al 10 luglio prossimi, come sempre in piazza Castello. Un evento che vuol fare risuonare parole di pace, fratellanza, convivenza, integrazione e accoglienza; e dove contaminazione, condivisione, apertura, confronto e dialogo rappresentano il filo rosso che lega organizzatori, ospiti, pubblico. Un'occasione di riflessione con un comune denominatore: la stessa attenzione di Cristiana ai Sud del mondo, lo stesso suo impegno a inseguire una passione. "Anche quest'anno - ha detto Filippo Mulè, marito di Cristiana e presidente dell'Associazione "Occhiblu" - siamo riusciti ad allestire un programma di qualità, ricco e vario, continuando a dare fisicità ai nostri sogni e ad assicurare la presenza di personalità e artisti di grande spessore. Stare insieme, confrontarsi, riflettere, sorridere, scommettere e rischiare: c'è tutto questo nella settima edizione, c'è il desiderio di celebrare la vita che è l'arte dell'incontro, ma soprattutto c'è la voglia di continuare a ricordare e a raccontare. Ripartiamo dalla bellezza, dai valori della solidarietà e della cultura - ha aggiunto - affrontando i temi dell'integrazione tra i popoli, dell'impegno sociale e del buon giornalismo". Alla presentazione, sono intervenuti, tra gli altri, il sovrintendente del Teatro Massimo Marco Betta, il consigliere dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia Franco Nicastro, il segretario di Assostampa Sicilia Roberto Ginex, il direttore generale Asp Palermo Daniela Faraoni, Sandro Leone, responsabile Area Retail Palermo Est di Unicredit. La manifestazione è patrocinata dal Parlamento Europeo, dall'assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana, dal comune di Lampedusa, dall'Agenzia nazionale del Turismo, dall'Ordine nazionale dei Giornalisti, dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia, dalla Federazione Nazionale della Stampa, da Assostampa Sicilia e Palermo e dall'Ussi. (ANSA).