Caos seggi Palermo, botta risposta Lamorgese-Musumeci

Botta e risposta sul caos ai seggi per le elezioni comunali a Palermo tra il ministro dell'Interno Lucina Lamorgese e il presidente della Regione Nello Musumeci.

"In materia elettorale in Sicilia il procedimento è di competenza esclusiva della Regione senza la possibilità di intervento con poteri sostitutivi da parte del ministero delI'Interno" ha detto Lamorgese, al question time alla Camera.

"Il Comune - ha aggiunto - si era attivato venerdì per sostituire 170 presidenti rinunciatari, procedendo alle nuove designazioni e interessando gli Ordini degli avvocati e dei commercialisti. Sabato permanevano le difficoltà a reperire i sostituti e la sera il prefetto ha sollecitato le autorità comunali ad individuare i sostituti tra gli stessi dipendenti dell'Ente. Domenica è stata anche indicata la possibilità di accorpare le sezioni elettorali per superare le criticità. La situazione si è poi ristabilita alle 15 di domenica". Riguardo all'incidenza sulle rinunce della partita del Palermo, Lamorgese ha spiegato che "la Lega calcio C ha confermato di non poter differire la data dell'incontro". Musumeci ha ribattuto: "Dispiace contraddire il ministro dell'Interno, ma la Regione Siciliana, pur avendo competenza legislativa esclusiva in materia elettorale degli Enti locali, non ha il potere di sostituirsi alle Corti d'appello o ai Comuni per la surroga dei presidenti di seggio dimissionari. Altrimenti lo avrebbe fatto, con immediatezza, al sorgere delle prime defezioni".