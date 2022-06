Comunali: Palermo; flop per candidati centrodestra arrestati

(ANSA) - PALERMO, 14 GIU - Manca una manciata di schede alla fine dello scrutinio delle preferenze per il Consiglio Comunale di Palermo, ma è ormai evidente il flop dei due candidati arrestati nei giorni scorsi per scambio elettorale politico-mafioso: è fermo da ieri sera a 55 voti Pietro Polizzi, di Forza Italia, mentre ha preso 159 voti Francesco Lombardo di Fratelli d'Italia.

Sorpresi da due trojan piazzati nel cellulare di due mafiosi a parlare delle elezioni, sono accusati di aver stretto un patto elettorale con le cosche alle quali avrebbero assicurato la loro disponibilità una volta eletti.

Magro anche il risultato dell'ex gip candidato, capolista, per Sinistra Civica Ecologista, Gioacchino Scaduto che ha preso 248 voti.

Polizzi dopo l'arresto, ha annunciato di volersi comunque ritirare dalla corsa, mentre le figlie di Polizzi, sabato, hanno rivolto sui social un appello agli elettori perchè votassero il padre. Oggi il candidato di Fdi sarà interrogato dal gip.

(ANSA).