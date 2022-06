Proiezione Opinio-Rai: Palermo; Lagalla al 44,6%

(ANSA) - PALERMO, 13 GIU - In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Palermo il candidato Roberto Lagalla (centrodestra) raggiunge il 44,6%. In base alla legge regionale sarebbe eletto sindaco di Palermo. Al secondo posto Franco Miceli (centrosinistra) con il 28,7%. La copertura è del 5% (ANSA).