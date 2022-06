Palermo:Ferrandelli,andate a votare dopo pranzo se possibile

(ANSA) - PALERMO, 12 GIU - "Consiglio a tutti di andare a votare, se possibile, dopo pranzo perché ci sono problemi in alcune sezioni in cui non si sono insediati i presidenti e stiamo intervenendo da Roma col ministero cui abbiamo denunciato tutta la situazione". Così il candidato sindaco a Palermo di Azione e +Europa, Fabrizio Ferrandelli, che ha inoltrato un audio-appello agli elettori. (ANSA).