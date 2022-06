Musica: pianista Alessio Masi vince Premio Hermès

(ANSA) - PALERMO, 12 GIU - Alessio Masi, pianista di 21 anni allievo della maestra Enza Vernuccio, è il vincitore dell'edizione 2022 del Premio Hermès per i talenti destinato a giovani strumentisti solisti di musica classica del Conservatorio di Palermo. La commissione giudicatrice ha apprezzato soprattutto la sua maturità interpretativa e la scelta di un repertorio di non facile approccio presentato con molta sensibilità. A lui va la borsa di studio triennale di 4.500 euro della Maison francese. Il riconoscimento speciale della giuria di 700 euro va invece ex aequo agli altri due finalisti, entrambi pianisti: Enrico Simonetta, 22 anni allievo del maestro Paolo Scannabissi e Matteo Pierro, 18 anni allievo del maestro Vincenzo Marrone D'Alberti, per l'importante lavoro svolto nell'affrontare una selezione dura, che prevedeva un'ora di esecuzione a memoria di programmi molto impegnativi.

La giuria era formata da Francesca di Carrobio, amministratrice delegata di Hermès Italia, Giovanna Poletti di Piano City, Giorgio Gasbarro violoncellista, Pietro Misuraca, critico musicale e docente all'Università di Palermo, e Violetta Egorova, docente di pianoforte. "E' sempre un piacere venire in questo Conservatorio e scoprire ogni volta nuovi giovani talenti", ha dichiarato Francesca di Carrobio, ideatrice del Premio. "E' un'istituzione con grandi potenzialità".

Numeroso il pubblico dei sostenitori dei tre finalisti per un pomeriggio carico di musica, come l'ha definito il direttore del Conservatorio Daniele Ficola, che ha sottolineato: "L'eccellenza del Conservatorio di Palermo è sempre più in primo piano con riconoscimenti sempre più numerosi degli addetti ai lavori e della grande imprenditoria". (ANSA).