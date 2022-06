Il benvenuto di Balata al Palermo: "La Serie B si arricchisce"

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "La Serie B del Belpaese si arricchisce di una splendida regione, la Sicilia, e in particolare di una splendida città, Palermo. Complimenti ai rosanero per essere tornati in B. Lo spettacolo inizia adesso".

Così, dal proprio account ufficiale di Twitter, Mauro Balata, presidente della Lega calcio di Serie B, dà il benvenuto al Palermo, che questa sera è tornato fra i cadetti. (ANSA).