Bomboletta di liquido infiammabile tra rifiuti provoca rogo

(ANSA) - PALERMO, 11 GIU - Una bomboletta di liquido infiammabile tra i rifiuti ha provocato un incendio all'interno del cassone di un autocompattatore della Rap, a Palermo allo Sperone in via Sacco e Vanzetti. I netturbini in servizio sono stati investiti dalle fiamme e solo per fortuna non hanno riportato alcuna bruciatura o ferita. Uno degli operai della Rap ha preso l'estintore in dotazione al mezzo e ha cercato di circoscrivere le fiamme. Nel frattempo un suo collega ha chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati con due mezzi e hanno completato lo spegnimento del rogo. L'autocompattatore è stato riportato in deposito per verificare se l'incendio abbia provocato danni agli impianti. (ANSA).