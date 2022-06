Tir in fiamme sulla Palermo Catania, intervento dei pompieri

(ANSA) - SCILLATO, 10 GIU - Un mezzo pesante è andato a fuoco stanotte sulla Palermo-Catania, all'altezza di Scillato. Diverse squadre dei vigili del fuoco del comando sono intervenute dopo l'allarme lanciato da diversi automobilisti. In base a una prima ricostruzione Il malfunzionamento dei freni ha costretto il grosso mezzo a tentare di frenare strisciando lungo il guardrail. A quel punto si sono sviluppate le fiamme che hanno attaccato il mezzo in più punti. Il conducente del tir è fortunatamente rimasto illeso. Dopo aver domato l'incendio sono iniziate le opere di messa in sicurezza del tratto autostradale.

(ANSA).