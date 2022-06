Rifiuti: ancora roghi per spazzatura non raccolta a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 10 GIU - Ancora incendi appiccati a cumuli di rifiuti a Palermo. Ieri sera e per tutta la notte i cassonetti ricolmi di spazzatura non raccolta dalla Rap, la società partecipata che si occupa del servizio, sono stati dati alle fiamme. Decine gli interventi dei vigili del fuoco che sono andati avanti fino a questa mattina. I roghi sono divampatati soprattutto in periferia: all'Addaura, in via Sperone, in via Antonio Ugo, nella zona di via Archirafi a Borgo Ulivia e nel quartiere Medaglie d'Oro e soprattutto allo Zen dove le discariche che si sono formate in questi giorni di mancata raccolta vengono continuamente date alle fiamme. (ANSA).