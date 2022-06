Palermo: Ferrandelli, non possiamo tornare agli anni bui

(ANSA) - PALERMO, 10 GIU - "Noi sappiamo da che parte stare.

Noi stiamo dalla parte della legalità, della giustizia. Non ci piace squalificare gli avversari sulla base di incidenti giudiziari, ma abbiamo detto con molta chiarezza che l'iniziativa politica che noi stiamo perseguendo ha una base fondante che è quella dei beni comuni contro Cosa nostra". Lo ha detto il candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli, sostenuto da Azione e + Europa, nel pomeriggio, nel cuore del mercato della Vucciria, a Palermo, in occasione della manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le amministrative di domenica prossima. Presenti, tra gli altri, il leader di Azione Carlo Calenda, quello di + Europa Benedetto Della Vedova e i suoi fedelissimi come Cesare Mattaliano, Ugo Forello e Giulia Argiroffi, consiglieri comunale.

"L'abbiamo detto ai palermitani, perché oggi, dopo avere festeggiato il trentennale della strage di Capaci - ha proseguito - non possiamo permetterci di ritornare ad anni bui.

Si voterà per il sindaco dei prossimi dieci anni di Palermo e questa città deve sapere di potere essere in mani sicure, in buone mani". (ANSA).