Incendio distrugge 4 mezzi pesanti nel nisseno

(ANSA) - NISCEMI, 10 GIU - Quattro mezzi pesanti sono stati distrutti dalle fiamme la notte scorsa, intorno alle 2.30, nel piazzale della stazione ferroviaria di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. L'incendio ha tenuto impegnati per oltre tre ore i vigili del fuoco intervenuti dal distaccamento di Mazzarino, con una squadra di rinforzo da Gela. Distrutti due autocarri in disuso, una motrice che veniva regolarmente utilizzata e un furgone. Intervenuti anche i poliziotti del commissariato di Niscemi. Sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco per determinare la natura dell'incendio. (ANSA).