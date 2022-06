Impresentabili a Palermo, 3 del centrodestra e uno del Pd

(ANSA) - PALERMO, 10 GIU - Sono 4 gli impresentabili, secondo la relazione dell'Antimafia, a Palermo: tre del centrodestra e uno del Pd. Per il centrodestra Totò Lentini, Giuseppe Milazzo e La Mantia; Giuseppe Lupo per il Pd. Per Francesco La Mantia della lista "Noi con l'Italia" in sostegno di Roberto Lagalla, l'Antimafia segnala la condanna per riciclaggio; Totò Lentini che guida la lista 'Alleanza per Palermo' (anche questa in appoggio a Lagalla) è finito nella black list per tentativo di concussione (dibattimento in corso); Giuseppe Lupo del Pd (sostiene Franco Miceli) per corruzione; Giuseppe Milazzo di Fratelli d'Italia (Lagalla) per concussione (dibattimento in corso). (ANSA).