Covisian: L. Orlando,da tavolo a Ministero buone prospettive

(ANSA) - PALERMO, 10 GIU - "Il tavolo ministeriale per la vertenza Covisian-Almaviva, avviato ieri dal ministro del Lavoro Andrea Orlando, è proseguito anche oggi in un confronto teso a verificare le condizioni contrattuali e le tempistiche sulle quali rimodulare i contenuti dell'accordo di ottobre scorso". Lo affermano in una nota il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l'assessora Giovanna Marano che hanno partecipato al tavolo ministeriale.

"Le condizioni ad oggi - proseguono Orlando e Marano - prospettano di salvaguardare l'occupazione per oltre 500 lavoratrici e lavoratori coinvolti. Il clima di dialogo costruttivo registrato, sia ieri che oggi, restituisce fiducia in direzione di una soluzione che possa salvaguardare l'occupazione e riconoscere il valore delle lavoratrici e dei lavoratori che per decenni hanno curato e garantito ad Alitalia (oggi Ita) un servizio di grande qualità. Ci auguriamo - concludono il sindaco e l'assessora - che giovedì prossimo questo stesso tavolo raggiunga il traguardo: una soluzione positiva e significativa per l'intero settore dei call center della nostra città". (ANSA).