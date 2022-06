Migranti: 436 in arrivo a Pozzallo su due navi Ong

(ANSA) - RAGUSA, 09 GIU - Due nuovi sbarchi di migranti sono previsti in mattinata al Porto di Pozzallo.

Complessivamente sono in arrivo 436 profughi che si trovano a bordo di due navi delle Ong: 344 sono sulla Sea Watch 3, compresi 118 minori; altri 92, soccorsi tra il 4 il 5 giugno dalla Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans, sbarcheranno subito dopo. Ad entrambe le navi è stato assegnato dalle autorità italiane come "porto sicuro" quello di Pozzallo dopo le richieste avanzate dalle due organizzazioni umanitarie. Le operazioni inizieranno alle 8,30; sul molo è giaà stata predisposta dalla Prefettura di Ragusa la macchina dell'accoglienza. (ANSA).