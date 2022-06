Musica: a Palermo opera di Tutino su Falcone e Borsellino

(ANSA) - PALERMO, 08 GIU - Evento centrale del ricco cartellone estivo del Teatro Massimo di Palermo è l'opera lirica commissionata a Marco Tutino, "Falcone e Borsellino. L'eredità dei giusti", in scena al Teatro di Verdura il 19 luglio, trentesimo anniversario della strage di via D'Amelio.

"Le diverse anime della musica - afferma il sovrintendente Marco Betta - si incontrano nel programma di concerti e spettacoli che presentiamo in diversi luoghi della città. E' un percorso che ha al suo centro l'opera di Marco Tutino. Sarà per noi e per la città un momento di orgoglio e di enorme commozione. Sono passati molti anni dal Requiem in Cattedrale che vedeva riuniti molti giovani compositori italiani (tra cui proprio Betta, ndr). Oggi è il momento della massima riflessione e del ricordo dei due giudici che hanno dato la vita per la giustizia".

Tra gli spazi utilizzati per gli appuntamenti del cartellone, ci sarà l'atrio della Biblioteca comunale per il concerto in collaborazione con il Bellini International Contest; poi il Teatro Greco di Taormina, l'8 luglio per un concerto della rinnovata collaborazione con Taormina Arte, che vedrà esibirsi l'orchestra del Massimo, diretta da Lorenzo Viotti. Il 9 luglio si torna al chiuso, nella sala grande del Massimo, per una versione dei "Carmina Burana" di Carl Orff con due pianoforti e le percussioni, proposto dal direttore del coro, Ciro Visco.

Sarà anche riproposto "Luci della città", il capolavoro di Charlie Chaplin, autore pure delle musiche che saranno eseguite dal vivo. La programmazione prevede gli "Immersive Concert", dove il pubblico si ritrova immerso dal suono dell'orchestra che viene posta in platea. Poi sarà la volta delle star palermitane: il violoncellista Giovanni Sollima e Eleonora Abbagnato che danzerà il "passo a due" dalla Carmen con Michele Satriano il 29 luglio al Verdura.

Chiude il programma Daniel Oren sul podio per un gala lirico con il tenore Vittorio Grigolo. (ANSA).