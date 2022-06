Mafia: arresto Polizzi, candidata in ticket si ritira

(ANSA) - PALERMO, 08 GIU - "Queste cose non mi appartengono neppure lontanamente e mettono un macigno sopra la mia passione.

Sono talmente sconcertata per la notizia appresa da non avere più la voglia di proseguire, anche perché, riprendendo le parole del coordinatore Gianfranco Miccichè, mai accetterei voti del genere. La mia campagna elettorale finisce qui". Lo scrive in una nota Adelaide Mazzarino (Fi) che, appresa la notizia dell'arresto per voto di scambio politico-mafioso di Pietro Polizzi in ticket con lei nella lista di Forza Italia per il Consiglio comunale, annuncia di ritirare la propria candidatura.Adelaide Mazzarino è moglie di Eusebio D'Alì, da anni molto vicino al coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè. "Mi spiace solo non potere dare il mio solito contributo al partito nel quale ho sempre creduto con tutta me stessa", aggiunge la candidata.

(ANSA).