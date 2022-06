Ucraina: Rito della Luce, messaggi di pace dopo invasione

(ANSA) - PALERMO, 07 GIU - Quest'anno il Rito della Luce, ideato e voluto da Antonio Presti nel territorio di Motta D'Affermo (Messina), restituirà silenzio e riflessione, consegnando messaggi di pace rivolti al popolo ucraino.

"Il percorso di politica della Bellezza e della Conoscenza, rappresentato dal viaggio simbolico all'interno della Piramide - sottolinea Presti - quest'anno sarà dedicato ai giovani che sono in prima linea, coinvolti in una guerra che ha bombardato ogni verità, lasciando vuoti incolmabili nelle nuove e vecchie generazioni. Non è bastata la pandemia ad annientare questa contemporaneità: la guerra ha poi soppiantato la libertà di tutti noi. Libertà di sognare, libertà di immaginare il futuro, libertà di vivere circondati dalla bellezza, che nella sua innocenza e nel suo valore di differenza si fa spazio tra le fragilità del mondo. Non ci saranno artisti e performer come avvenuto negli scorsi anni, ma la Piramide, snodo dell'umanità e luogo di condivisione collettiva, sarà comunque aperta al pubblico e sarà visitabile liberamente tutte le domeniche di giugno (12, 19, 26 giugno), dalle 16 al tramonto".

"Ciò che chiedo a tutti coloro che vorranno affrontare questo viaggio dell'anima, è di lasciare e lanciare un messaggio forte - attraverso un video o uno scritto - per comporre insieme un vero e proprio "Diario della Pace", da veicolare attraverso il mondo digitale", aggiunge. (ANSA).