A Marina di libri incontro Msf sulle conseguenze conflitti

(ANSA) - PALERMO, 07 GIU - Le conseguenze devastanti dei conflitti, è questo il tema dell'incontro di Medici Senza Frontiere, che si terrà venerdì 10 giugno, presso lo spazio Teatro Coop di Villa Filippina, nell'ambito del Festival "Una marina di libri' a Palermo.

Per il sesto anno consecutivo, Msf partecipa alla manifestazione e quest'anno lo farà attraverso la testimonianza di Edmond Tarek Keirallah, coordinatore del progetto di Msf a Palermo, Giorgio Calarco, coordinatore medico dell'Ong, Daniele Cattai, logista e amministrativo e Valentina Reale, responsabile promozione della salute Msf. A moderare l'incontro, Ninfa Colasanto, giornalista di La7.

Il progetto, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Provinciale e l'Università degli Studi di Palermo, da oltre un anno, supporta la riabilitazione di migranti sopravvissuti a violenza e tortura nei territori in conflitto, attraverso un ambulatorio specialistico. L'obiettivo è quello di aiutare le persone provenienti dai territori in conflitto curando e cercando di guarire le cicatrici fisiche ma soprattutto piscologiche che ne derivano.

"Msf vede l'evolversi di conflitti e le conseguenze che ne derivano, in diverse parti del mondo. È difficile codificare l'impatto sanitario che la guerra ha sulle popolazioni, ma si possono delineare delle dinamiche ricorrenti" dichiara Edmond Tarek Keirallah, coordinatore del progetto. "È di primaria importanza visualizzare tutti i fattori che precedono un conflitto, quelli che si verificano durante e quelli post. Msf è stata presente all'inizio del conflitto in Siria, in Ucraina, in Iraq, in Yemen ed è ancora lì, così come è presente in paesi in cui il conflitto è terminato ma la situazione è ancora instabile.

All'interno di Villa Filippina, il Gruppo Locale dei volontari Msf di Palermo sarà presente con un desk informativo e di merchandising solidale, per fornire informazioni e curiosità sul lavoro svolto. (ANSA).