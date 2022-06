Ucraina: Salvini, problema operai Priolo è priorità

(ANSA) - PALERMO, 06 GIU - "Gli operai di Priolo sono una priorità. Per ora le sanzioni danneggiano l'Italia non la Russia. Qui c'è il rischio che restino per strada migliaia di persone che lavorano alla raffineria". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine della presentazione della lista Prima l'Italia in vista delle elezioni comunali di Palermo di domenica prossima (ANSA).