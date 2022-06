Teatro: stagione estiva del Libero a Villa Filippina a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 06 GIU - Al via dal 16 al 29 giugno la seconda edizione della stagione estiva del Teatro Libero di Palermo a Villa Filippina.

Shakespeare Summer Night è un progetto che mette insieme alcune produzioni ispirate alle drammaturgie del Bardo, affidandole a giovani artisti della compagnia del Libero.

Quattro i progetti che si alterneranno nello scenario di Villa Filippina nelle prime notti d'estate, riprendendo gli aspetti e la condivisione legata alla dimensione del teatro elisabettiano e concludendo così la 54esima stagione.

Rivisitazioni e riscritture a partire dall'Amleto, La Tempesta, Come vi piace, Il mercante di Venezia. Un progetto che vede il coinvolgimento di giovani attori e registi della compagnia del Libero come Giuseppe Vignieri, Giada Costa, Dario Frasca, Giuseppe Pestillo, Luigi Maria Rausa, Eletta del Castillo, Giancarlo Latina.

"Una seconda edizione ambiziosa che parte dalla produzione e dal sostegno ai giovani artisti - ha detto il direttore artistico del Teatro Libero, Luca Mazzone -. Abbiamo scelto quattro riscritture originali che attraversano i testi più conosciuti di Shakespeare, in uno scenario suggestivo quale è il Parco di Villa Filippina".

Dal 16 al 22 giugno, dalle 20.30, La Tempesta, spettacolo scritto e interpretato da Giuseppe Pestillo e Una tragicissima commedia elisabettiana, di Luigi Maria Rausa. Dal 23 al 29 giugno (con riposo il 24 e 25), sempre dalle 20.30 Pazzo ad arte, diretto e interpretato da Giuseppe Pestillo e Come ci piace di Giada Costa e Giuseppe Vignieri. (ANSA).