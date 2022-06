Musica: stagione estiva della Foss, un viaggio nei generi

(ANSA) - PALERMO, 06 GIU - Le manifestazioni estive della Fondazione orchestra sinfonica siciliana si articolano in due stagioni parallele, la sinfonica "Note d'estate" con ventidue concerti a Palermo e nelle sedi decentrate della Sicilia, e la stagione cameristica "Note al museo" con concerti a Palazzo Abatellis e all'Orto Botanico, nel capoluogo siciliano. Dieci i comuni siciliani che ospiteranno i concerti.

Il cartellone è stato presentato nel foyer del Politeama Garibaldi, alla presenza del commissario della Foss Nicola Tarantino, del sovrintendente Giandomenico Vaccari e della direttrice artistica Gianna Fratta. Presenta anche l'opera scultorea Fantasia, donata alla Fondazione da Marco Lodola, che ha dato spunto alla grafica dell'estate 2022 della Foss.

"La stagione estiva 2022 - Vaccari - ideata e concepita da Gianna Fratta, è un racconto musicale con protagonisti l'orchestra, gli artisti e i luoghi. Un viaggio nella Sicilia da est a ovest a sud, tornando sempre nella propria casa palermitana. Questo tipo di attività un tempo si chiamava decentramento o attività fuori sede. Oggi il suo significato è quello di una reciproca valorizzazione. La Foss porta il suo talento, i suoi artisti e la sua capacità divulgativa, le città, piccole o grandi, restituiscono all'orchestra il senso di un'esperienza, di un confronto con un altro tipo di pubblico, di un arricchimento reciproco".

"Musica per tutti i gusti e per tutti i luoghi. Questa la formula della programmazione, che propone un cartellone variopinto, capace di spaziare nei generi e negli stili, toccando oltre due secoli di musica: classica, operistica, da film, rock sinfonico per una proposta artistica che da Beethoven e Rossini arriva fino ai Pink Floyd e ai Queen e poi fino ai nostri giorni", ha sottolineato Gianna Fratta.

L'inaugurazione della stagione avverrà come di consueto a Palermo, in piazza Ruggiero Settimo, domenica 19 giugno alle 21 con la grande produzione "All the love for kids". Sul podio Riccardo Scilipoti.

Dopo la pausa d'agosto la stagione riprende con Piovani dirige Piovani, in scena sabato 10 settembre a Bagheria, a Villa Cattolica, e domenica 11 settembre all'Orto Botanico di Palermo.

