Festa per i 208 anni della fondazione carabinieri a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 06 GIU - Questo pomeriggio, al comando legione carabinieri Sicilia, nella caserma "Carlo Alberto dalla Chiesa", ha avuto luogo la cerimonia di celebrazione del 208° annuale di fondazione dell'Arma, alla presenza del prefetto di Palermo Giuseppe Forlani e del comandante della legione carabinieri generale di brigata Rosario Castello i quali hanno deposto una corona d'alloro al cippo dedicato ai caduti. Hanno partecipato alla cerimonia il generale di brigata Giuseppe De Liso , comandante provinciale di Palermo, ed il colonnello Giampaolo Zanchi comandante del 12° reggimento carabinieri "Sicilia". All'ingresso della bandiera di guerra del 12° Reggimento carabinieri "Sicilia", la Fanfara ha suonato l'inno nazionale, al cui canto si sono uniti i giovani appartenenti a varie associazioni giovanili e scout di Palermo, invitate a prendere parte alle celebrazioni. Dopo l'ingresso della bandiera di guerra, la massima autorità ha passato in rassegna i reparti schierati, è stata deposta una corona d'alloro al cippo dedicato ai caduti ed è stata data lettura del messaggio del presidente della Repubblica e dell'ordine del giorno del comandante generale dell'arma. La cerimonia è proseguita con l'intervento del Comandante della Legione Carabinieri "Sicilia" e la consegna, alla presenza delle autorità civili e militari cittadine, provinciali e regionali, delle ricompense ai carabinieri maggiormente distintisi in importanti attività di servizio in ambito preventivo, investigativo, di soccorso e di tutela dell'ambiente. (ANSA).