Calcio: Padova Palermo 0 - 1, rosa a un passo dalla B

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Il Palermo si aggiudica la finale d'andata dei playoff di serie C e batte in trasferta il Padova per 1-0. A decidere la partita la rete al 10' del primo tempo di Floriano. L'attaccante rosanero si è lanciato su un assist di Valente, bravo a credere in un pallone servito in verticale da De Rose e approfittare di un errore della difesa del Padova prima di servire il passaggio decisivo al compagno. Partita molto equilibrata con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto senza troppi tatticismi. Per decidere l'ultima squadra che otterrà la promozione in serie B si dovrà necessariamente attendere la partita di ritorno che si disputerà al "Barbera" domenica prossima alle 21. Previsto il tutto esaurito con oltre 35 mila spettatori. Per la squadra allenata da Silvio Baldini si tratta della sesta vittoria consecutiva in trasferta. (ANSA).