Mostre: all'Archivio storico Palermo 25 anni d'allestimenti

Oggi è stata inaugurata la mostra storico-documentaria "L'Archivio storico di Palermo. Venticinque anni di mostre e allestimenti (1996-2021)", che ripercorre un quarto di secolo di storia d'allestimenti ed esposizioni.

Presenti nelle sede dell'Archivio, in via Maqueda, il sindaco Leoluca Orlando, il vicesindaco Fabio Giambrone, l'assessore alle Culture Mario Zito, Eliana Calandra, dirigente del Sistema bibliotecario spazi etnoantropologici e Archivio cittadino e Francesco Teriaca, dirigente del Coime.

"Dal 1996 ad oggi l'Archivio comunale è molto cambiato. Un cambiamento che è espressione della grande valorizzazione culturale della città. Questo luogo - ha detto Orlando - si è aperto alla città grazie all'organizzazione di vari eventi diventando così un importante punto di riferimento e voglio ringraziare Eliana Calandra e tutti coloro i quali hanno avuto cura di questo spazio per l'eccellente lavoro svolto in questi anni. Impegno che ha segnato positivamente la nostra città".

"Il percorso di apertura dell'Archivio alla città deve naturalmente proseguire, come anche il suo ruolo di custode della memoria, anche di questi nostri tempi difficili, per le future generazioni", ha detto Calandra.

La mostra sarà visitabile gratuitamente da oggi al 31 luglio.

