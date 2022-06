Teatro: i vincitori del Presente Futuro Festival del Libero

(ANSA) - PALERMO, 01 GIU - Si è conclusa la 16esima edizione del Festival "Presente Futuro" curata e diretta da Luca Mazzone promossa dal Teatro Libero di Palermo. Dieci progetti in concorso tra teatro, danza, performance, video arte e circo contemporaneo e due progetti fuori concorso, di cui una coproduzione Teatro Libero Palermo con A.M.A Factory / Il mulino di Amleto di Torino.

Vince l'edizione di quest'anno Rosa Rosa Rosae La pelle delle immagini, un progetto performativo tra danza e video arte, scritto, diretto e interpretato da Sara Lupoli, una produzione ArtGarage di Pozzuoli in collaborazione con il Théâtre des Calanques, Piano B di Korper.

La giuria, presieduta da Guido Di Palma dell'Università La Sapienza di Roma e composta da Tiziana Arnaboldi del Teatro San Materno di Ascona, da Aktina Stathaki del Between the Sea festival di Atene, da Gloria Sapio della Compagnia Settimo Cielo/Residenza di Arsoli e dal professore Carmelo Lucchesi in rappresentanza del pubblico, ha espresso la seguente motivazione: "Un lavoro visionario capace di unire mondo cinematografico, arti figurative e danza. Una ricerca ancora in fase di sperimentazione che pensiamo possa crescere e definirsi meglio attraverso le residenze e il premio del Teatro Libero, oltreché la residenza presso il Teatro San Materno di Ascona".

Il progetto Wake up! di e con Marcella Meloni, per la regia di Maurizio Giordo, ha ricevuto il premio Between the sea, che prevede una settimana di residenza presso la sede del Festival di Monenvasia e il premio Per un teatro necessario promosso dal Dipartimento Saras dell'Università di Roma "La Sapienza", in collaborazione con l'associazione Settimo Cielo/Periferie artistiche, con un periodo di residenza presso il teatro di Arsoli (Lazio) (ANSA).