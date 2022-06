Meloni, Musumeci? Ho accettato aspettare voto, non oltre

(ANSA) - PALERMO, 01 GIU - "Ho accettato mio malgrado di attendere la fine delle elezioni amministrative, ma non attenderò oltre". Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, rispondendo alla domanda dei cronisti, a Palermo, sulle difficoltà del centrodestra a trovare l'intesa sulla ricandidatura di Nello Musumeci alla presidenza della Regione siciliana.

"Questo è il dibattito che si aprirà se fosse necessario aprirlo, io confido che non si dovrà andare da soli" ha aggiunto la Meloni. "Io non capisco perché ci siano questi tentennamenti, ho chiesto apertamente se ci fossero delle alternative e nessuno le ha".

"A me non è chiaro, sono convinta che alla fine tutti confermeranno la candidatura di Musumeci - ha proseguito - ma a maggior ragione non comprendo perché si stia perdendo tempo in una campagna elettorale che è importante per confermare il buon governo di Nello e perché è l'ultima elezione prima delle politiche".

"Credo che Musumeci debba rimanere il candidato del centrodestra, non c'è una ragione per non confermarlo - ha concluso - Ha lavorato bene". (ANSA).