Priolo: Todde,porre basi per trasformazione area industriale

(ANSA) - PALERMO, 31 MAG - "Pur non essendo ancora completata l'istruttoria al Mise per l'area di crisi complessa di Siracusa, ho deciso di organizzare comunque quest'incontro, diverse settimane fa, dopo le numerose richieste arrivate dalla Regione siciliana, dal territorio, dalle associazioni di categoria e dal sindacato". Cosi' la viceministra al Mise Alessandra Todde, sull'incontro al quale hanno partecipato la Regione, l'Unione petrolifera, l'Unem, i sindaci del territorio, Confindustria e le organizzazioni sindacali. "L'obiettivo - afferma Todde - è quello di porre le basi per la trasformazione in chiave industriale e la decarbonizzazione dell'area, coinvolgendo tutti gli attori istituzionali come il Mite e il Mims, in modo da valutare i progetti di investimento presentati dalle aziende che insistono sull'area. Inoltre, c'è la volontà di identificare (oltre allo strumento dell'area di crisi complessa) ulteriori possibilità di finanziamento come il Cis - contratti nazionali di sviluppo - o altri accordi di programma specifici. (ANSA).